Житель Тверской области погиб из-за налета БПЛА

Украинские боевики атаковали с помощью беспилотника движущийся автомобиль в Тверской области. В результате погиб мужчина, сообщил врио губернатора Виталий Королев .

По его словам, в области нейтрализовали ночью пять украинских беспилотников.

«В результате падения обломков БПЛА на движущийся автомобиль в Ржевском округе погиб водитель — мужчина», — отметил Королев.

В Нелидовском округе повреждения из-за налета получили несколько окон здания почты и двухэтажного здания, а в Жарковском округе фрагмент аппарата рухнул на площадку возле жилого дома. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Всего за ночь над российскими регионами нейтрализовали 976 беспилотников. В Ленинградской области системы противовоздушной обороны перехватили 141 аппарат. В связи с налетом в регионе создали временный оперативный штаб для реагирования и контроля ситуации.