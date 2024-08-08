Житель Суджи с сыном попал под обстрел ВСУ. Оба чудом не пострадали

Житель Суджи с сыном смог добраться до Курска под обстрелами ВСУ

Житель Суджи вместе с сыном уехал в Курск после атаки боевиков ВСУ, семья чудом не пострадала в пути. Под обстрелами они смогли добраться до пункта назначения, повреждения от осколков получила только машина.

Видео поврежденного авто появилось в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, что машина лишилась одной фары, есть несколько сколов на корпусе от осколков.

Сейчас отец и сын находятся в Курске. Приходят в себя.

По данным врио замгубернатора региона Андрея Белостоцкого, граничащие с Украиной территории Курской области покинули около трех тысяч человек. Для них развернули 21 пункт временного размещения.

Отдельно Белостоцкий отметил, что ВСУ не удалось продвинуться вглубь региона ни на один метр. Украинские силы, наоборот, начали отступать, указал он.

Накануне уехавший из Суджи мужчина в беседе с 360.ru рассказал, что происходило в городе после атаки противника и своей дороги в Курск.