Житель Шебекина получил ранение при обстреле ВСУ

Украинские боевики утром в субботу, 31 августа, обстреляли город Шебекино, ранение получил местный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Бригада скорой помощи доставила пострадавшего с осколочным ранением правой голени в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он.

Гладков добавил, что из-за обстрелов пострадали остекление, фасады и кровли в административном здании, четырех коммерческих объектах и шести многоквартирных домах. Осколки также посекли четыре легковых автомобиля.

«От прямого попадания снаряда разрушен нежилой дом, произошло возгорание сухой травы, пожарные расчеты прибыли на место и занимаются ликвидацией очага возгорания. Более точная информация о последствиях уточняется», — отметил глава региона.

Ранее СК завел уголовное дело после атаки ВСУ на Белгород вечером 30 августа.