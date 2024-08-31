Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло до 46

Число пострадавших мирных жителей при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ увеличилось до 46, семеро из них — дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ у нас опять погибли мирные жители, пятеро. Ранения получили46 человек. В больницы поступили 37 человек, из которых семеро — дети. Один ребенок сейчас в тяжелом состоянии, ему провели операцию. Врачи в 08:00 доложат о текущем состоянии», — сказал он.

Гладков отметил, что двух пострадавших взрослых уже готовят к перевозке в Москву.

«Нахожусь с Минздравом Российской Федерации на постоянной связи, вся необходимая помощь будет оказана», — добавил губернатор.

Вечером в пятницу система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Позднее Гладков уточнил, что ВСУ обстреливали мирный город из реактивной системы залпового огня Vampire.