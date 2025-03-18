Житель Орловской области получил 15 лет за госизмену и финансирование терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил 48-летнего жителя Орловской области к 15 годам лишения свободы за госизмену и финансирование терроризма. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Также ему предстоит выплатить штраф в 500 тысяч рублей, а после выхода из колонии еще год будет действовать ограничение свободы.

В 2023-2024 годах мужчина переводил деньги, в том числе криптовалюту, украинским террористическим организациям на закупку дронов, боеприпасов и тактической экипировки для ВСУ. Вину он признал.

ФСБ опубликовала также видео задержания. Судя по одежде, поймали мужчину летом.

Ранее в Херсонской области задержали 46-летнего мужчину, который через родственницу, работающую на украинскую разведку, передавал информацию о российских военных в регионе. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.