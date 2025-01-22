Житель Новой Каховки получил осколочные ранения при обстреле ВСУ

Жителя Новой Каховки госпитализировали с минно-взрывными травмами после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Херсонской области.

Мужчина получил сквозное ранение голеностопа, рваную рану голени и непроникающие ранения головы и грудной клетки. Состояние пациента оценивают как средней тяжести, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Накануне вечером ВСУ обстреляли центр города Каховка. Повреждения получили газовая труба и линии электропередачи. Глава округа Павел Филипчук сообщал, что прогремели по меньшей мере девять взрывов.

На прошлой неделе украинские боевики атаковали беспилотником автомойку в Новой Каховке. Пострадали три человека, также повреждения получили и припаркованные автомобили.