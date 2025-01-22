ВСУ атаковали центр Каховки

Вооруженные силы Украины атаковали центр города Каховки Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

«Прямо сейчас. Каховка. Сообщают как минимум о девяти прилетах. По звуку — мощные. Бьют по центру города», — написал глава администрации.

Филипчук добавил, что информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

Также он сообщил, что в результате атаки повреждения получила газовая труба и линии электропередачи недалеко от станции скорой помощи. Информацию о повреждениях передали в газовую службу и в АО «Региональные электросети».

Ранее ВСУ атаковали село Бехтеры в Херсонской области кассетными боеприпасами. В результате обстрела пострадали 27 человек, среди которых четверо детей.