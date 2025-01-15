Три человека пострадали при атаке беспилотника на автомойку в Новой Каховке

Украинские войска нанесли удар беспилотником по автомойке в Новой Каховке. Об этом сообщил в Telegram-канале глава администрации городского округа Виталий Гура.

«Киевский режим вновь продемонстрировал свою агрессивную политику, нанеся удары беспилотного летательного аппарата по автомойке в городском округе Новая Каховка», — уточнил чиновник.

Три человека пострадали в результате атаки ВСУ. Их доставили в больницу, где врачи оказывают пациентам всю необходимую помощь.

Осколки нанесли ущерб припаркованным автомобилям.

«Это вновь подчеркивает всю опасность и последствия их действий, затрагивающих мирных граждан и инфраструктуру», — заключил Гура.

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко 9 января сообщил, что два мирных жителя погибли, еще один получил ранения во время обстрела Новой Каховки украинскими военными.