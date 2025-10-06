Житель Нижегородской области получил ранения при падении украинского БПЛА

Силы ПВО сбили в небе над Нижегородской областью 20 беспилотников, летевших в сторону промзоны Дзержинска. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

По его словам, пострадал один человек, но угрозы жизни нет. Из-за падения обломков вспыхнуло несколько пожаров, которые удалось потушить. При этом сами промышленные объекты уцелели.

Утром Министерство обороны сообщало, что всего в небе над Россией за ночь сбили 251 украинский дрон. Активнее всего средства ПВО работали над акваторией Черного моря, где уничтожили 62 воздушные цели. Кроме того, 40 беспилотников сбили над Крымом, а 34 — над Курской областью.

Еще два человека пострадали утром в Туапсе при атаке на нефтеперерабатывающий завод.