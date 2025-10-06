Более 250 украинских беспилотников уничтожили над Россией ночью 6 октября

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 251 украинский беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 40 дронов сбили над Крымом, 34 — над Курской областью, 30 — над Белгородской, 20 — над Нижегородской.

Еще 17 беспилотников уничтожили над Воронежской областью, 11 — над Краснодарским краем, по восемь — над Тульской и Брянской областями, четыре — над Рязанской.

Кроме того, по два беспилотника ликвидировали над территорией Тамбовской, Владимирской, Ивановской, Орловской и Калужской областей, по одному над Московским регионом и Липецкой областью.

Также силы ПВО отработали над акваторией Азовского и Черного морей — сбили по пять и 62 беспилотника соответственно.

Ранним утром в понедельник, 6 октября, 10 мощных взрывов после прилета дронов прогремели в Сочи и Туапсе.