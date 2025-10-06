Два человека пострадали в Туапсе при атаке дронов на НПЗ

Оперштаб Краснодарского края: при атаке на НПЗ в Туапсе пострадали два человека

В результате атаки украинских дронов на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод пострадали два человека. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В оперштабе уточнили, что обломки БПЛА рухнули на территории предприятия ночью 6 октября.

«Произошло возгорание помещения охраны, которое оперативно ликвидировали. Ранения получили два человека, их госпитализировали», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, фрагменты беспилотников упали на территорию частного домовладения в селе Дедеркой. Повреждения получили окна дома, возник пожар, который удалось ликвидировать. Никто из жителей не пострадал, на месте работают экстренные и оперативные службы.

Очевидцы прошлой ночью слышали 10 мощных взрывов в Сочи и Туапсе.

Минобороны России утром в понедельник отрапортовало об уничтожении 251 украинского дрона за ночь, в том числе 11 — в небе над Краснодарским краем.