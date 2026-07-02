Житель Нижегородской области погиб в результате атаки БПЛА
Никитин сообщил о гибели жителя Нижегородской области после атаки БПЛА
Жертвой атаки украинских беспилотников на Нижегородскую область стал один человек, еще четверо пострадали. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.
По его словам, обломки повредили несколько жилых домов и промышленный объект.
«С болью в сердце должен сообщить о гибели мирного жителя. Приношу искренние соболезнования родным и близким, разделяем горе и обязательно окажем необходимую поддержку», — написал губернатор.
Никитин добавил, что четверым раненым оказывают медицинскую помощь, одного из пострадавших отвезли в больницу.
«Специалисты экстренных служб находятся на местах, работа ПВО продолжается», — заключил он.
Минобороны утром 2 июля сообщало, что в течение ночи военные сбили 327 украинских БПЛА самолетного типа в небе над российскими регионами, в том числе в Нижегородской области.