Житель Нижегородской области погиб в результате атаки БПЛА

Никитин сообщил о гибели жителя Нижегородской области после атаки БПЛА

Жертвой атаки украинских беспилотников на Нижегородскую область стал один человек, еще четверо пострадали. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

По его словам, обломки повредили несколько жилых домов и промышленный объект.

«С болью в сердце должен сообщить о гибели мирного жителя. Приношу искренние соболезнования родным и близким, разделяем горе и обязательно окажем необходимую поддержку», — написал губернатор.

Никитин добавил, что четверым раненым оказывают медицинскую помощь, одного из пострадавших отвезли в больницу.

«Специалисты экстренных служб находятся на местах, работа ПВО продолжается», — заключил он.

Минобороны утром 2 июля сообщало, что в течение ночи военные сбили 327 украинских БПЛА самолетного типа в небе над российскими регионами, в том числе в Нижегородской области.