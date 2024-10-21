Житель ЛНР нашел около фабрики тайник с гранатами

Полицейские обнаружили украинский тайник с гранатами и патронами в Луганской Народной Республике. Схрон ВСУ уничтожили на месте, сообщила пресс-служба МВД по ЛНР.
По данным ведомства, о спрятанном арсенале оружия стало известно после обращения местного жителя. Он нашел боеприпасы рядом с центральной обогатительной фабрикой «Дуванская».
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили РПГ, 360 патронов, 11 гранат со взрывателями и две мины разных модификаций. Все опасные предметы сразу же ликвидировали.
В сентябре спецназ набрел на тайник с украинским оружием, который находился в заброшенном здании за пределами населенного пункта ЛНР. Силовики обратили внимание, что к заросшей кустарниками застройке вел транспортный подъезд. Еще один заминированный схрон раскрыли в Володарском районе ДНР. Находку уничтожили на специальном полигоне.
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