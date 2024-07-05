Силовики показали обнаруженный в ДНР заминированный схрон диверсантов

В Володарском районе обнаружили схрон боеприпасов, заготовленный в 2022 году украинскими диверсантами. Силовики разминировали его и уничтожили, сообщила пресс-служба Штаба обороны ДНР.

Замаскированный и заминированный тайник обнаружили во время оперативных мероприятий регионального управления ФСБ. В бетонных плитах спрятали взрывные устройства и боеприпасы, в том числе 300 патронов к стрелковому оружию, 11 запалов к гранатам, восемь ручных гранат, одну тротиловую шашку и гранатомет РПГ-7.

Расследование показало, что украинские диверсионное-разведывательные группы сделали этот схрон в 2022 году. Находку уничтожили на специальном полигоне.

В Запорожской области в селе Гирсовка нашли тайник с пятью килограммами взрывчатки, гранатами, патронами и формой Вооруженных сил Украины. Схрон находился в хозяйственной постройке.