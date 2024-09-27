Тайники с оружием и боеприпасами нашли в ЛНР

Спецназ Росгвардии и сотрудники ФСБ нашли два схрона с оружием в ЛНР

Организованные в заброшенных зданиях за пределами населенного пункта Луганской Народной Республики тайники с оружием и боеприпасами нашли сотрудники ФСБ и спецназа Росгвардии. Силовики обратили внимание, что к заросшей кустарниками застройке вел транспортный подъезд, и проверили его. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Для начала бойцы просканировали территорию квадрокоптером, а после внутрь помещений зашла поисковая группа.

В подвале росгвардейцы нашли схрон с патронами к стрелковому оружию, ручные гранаты и выстрел к ручному противотанковому гранатомету. Продолжив осмотр территории, в одной из хозяйственных построек обнаружили еще один тайник с большим количеством ящиков с боеприпасами.

На место взывали группу разминирования для поиска мин-ловушек. После окончания работы силовики вынесли находки на улицу.

В двух схронах нашли автомат Калашникова, два гладкоствольных ружья, гранатомет семь, выстрелов к РПГ-7, 45 гранат различной модификации, 33 снаряда для РПГ ВОГ-25, четыре мины, около тысячи патронов к крупнокалиберному пулемету, четыре килограмма взрывчатки и более 10 тысяч патронов.

Оружие и боеприпасы передали сотрудникам взаимодействующих органов. Непригодные для использования снаряды уничтожили на месте.

В конце августа начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что российские военные нашли в зоне проведения спецоперации схрон ВСУ с веществом на основе нитрата таллия. Представитель Минобороны пояснил, что это сильное токсическое вещество, которое поражает нервную систему человека.