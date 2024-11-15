Житель Курской области рассказал о слаженной работе ВС РФ в приграничье

Российские военные организовано и спокойно несут службу в курском приграничье. Об этом рассказал житель региона Борис в беседе с военными следователями СК. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

Следователи зафиксировали показания жителя Курской области, который рассказал о ситуации в регионе. ВСУ не прекращают обстрелы мирных районов Суджанского района, им противостоят российские бойцы.

Борис подчеркнул, что военные работают очень слаженно, сбивают воздушные цели противника, отражают их атаки, защищая мирных жителей.

Также мужчина пояснил, что работает тренером. Когда в регионе объявляют ракетную опасность — они оперативно уводят детей с тренировок. Процесс реагирования уже четко отработан.

«Когда ракетная опасность, летают БПЛА, мы уводим детей с тренировок, раз — зашли в раздевалку. То есть мы реагируем. <…> Сирены [работают] как в 1943-м», — добавил курянин.

Ранее жительница Суджи рассказала следователям, что никто из местных жителей не был готов к эвакуации после вторжения ВСУ. По ее словам, люди привыкли к атакам со стороны украинских боевиков и думали, что это очередная бомбежка, которая скоро закончится.