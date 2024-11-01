Жительница Суджи: бомбежки были каждый день, но никто не думал об эвакуации

В день нападения ВСУ на Курскую область 6 августа никто из местных не был готов к тому, что придется эвакуироваться. Об этом жительница Суджи рассказала на допросе военному следователю. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.

Обстрелы начались ночью. По воспоминаниям жительницы Суджи, было громко, летели снаряды. Привыкшие к атакам со стороны ВСУ жители думали, что это очередная бомбежка, которая вот-вот прекратится. Утром 6 августа было затишье, и люди отправились на работу.

Но спустя несколько часов обстрелы продолжились. Женщина вспомнила, как кто-то сказал: «На Горчаровке уже танки, давайте быстрее уезжать отсюда». Затем за ней приехали сын с невесткой и увезли из города. Домой уже никто не заезжал.

«Единственное, что у каждого из нас за эти два года были собраны документы», — добавила она.

Тем не менее, по словам женщины, несмотря на ежедневные бомбежки, все «были уверены на 100%, что такого не будет». Эвакуироваться пришлось срочно.

«Все бежали. Наши дома полностью стерты», — сообщила она.

Дорога из Суджи в Курск, куда уезжали жители, оказалась полностью забита автомобилями. Местная жительница отметила, что некоторые водители сначала останавливались возле Мартыновки и Большесолдатского — думали переждать.

Суджанка добавила, что обстрелы со стороны ВСУ усилились за неделю до нападения. Боевики били по заправкам и подстанциям, начались перебои с электричеством.

Ранее другая жительница Курской области рассказывала, что после вылазки ВСУ в Курской области в сараях находили повешенных детей. По ее словам, ВСУ вывозили пленных из Суджи и издевались над ними.