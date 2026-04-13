Житель Курской области пострадал при атаке украинского дрона

Украинский дрон атаковал машину возле деревни Викторовка в Рыльском районе. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Водитель — 47-летний мужчина — получил акубаротравму и множественные осколочные ранения. Его отправили в Курскую областную больницу. Хинштейн пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Ранее губернатор соседней Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что при отражении атаки БПЛА на регион пострадал боец спецподразделения «Орлан». Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, груди и ног и госпитализирован в Грайворонскую ЦРБ.

Всего минувшей ночью средства ПВО уничтожили 33 вражеских дрона — не только над Белгородской и Курской областями, но и над Ростовской, Смоленской, Брянской, а также над Крымом.