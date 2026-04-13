Над Россией за ночь сбили более 30 беспилотников

Средства противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над регионами 33 дрона самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники сбили над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской и Смоленской областями, а также над Крымом. Аппараты ликвидировали в период с 00:00 до 7:00 по московскому времени.

За неделю системы ПВО перехватили над страной более двух тысяч беспилотников. Наибольшее число БПЛА уничтожили 6 и 9 апреля — 693 и 339 единиц соответственно.

В ночь на 11 апреля налеты дронов зафиксировали в Курской, Калужской, Ростовской, Брянской, Белгородской области, Краснодарском крае, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Минобороны подтвердило, что военные в ночное время поразили 99 беспилотников.

Под Калугой из-за атаки БПЛА загорелся трансформатор электроподстанции в одном из населенных пунктов Людиновского муниципального округа.