Из-за атаки БПЛА в Белгородской области пострадал боец «Орлана»

Во время отражения атаки БПЛА в Грайвороне пострадал боец «Орлана». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что мужчина получил множественные осколочные ранения лица, грудной клетки и ног. Пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ.

«После оказания необходимой помощи он будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода», — добавил Гладков.

В этот же день из-за налета украинских беспилотников пострадала жительница Грайворона. Она получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Врачи оказали женщине первую помощь, от госпитализации она отказалась. Также из-за БПЛА повреждения получили окна и фасады двух частных домов и надворной постройки.

Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами 33 беспилотника. Их сбили в Крыму, Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской и Смоленской областях.