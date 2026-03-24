Житель Курской области погиб после атаки ВСУ

Один человек погиб и шесть пострадали в результате атаки боевиков ВСУ на село Гламаздино Хомутовского района Курской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, один человек погиб. Самые искренние соболезнования родным. Еще шесть человек пострадали», — написал он.

Хинштейн добавил, что на место ЧП отправились экстренные службы.

«Подробности уточняем. Ситуацию держу на контроле», — добавил глава региона.

В воскресенье, 22 марта, под ударом украинских военных оказался город Рыльск. Хинштейн сообщал о двух пострадавших, им оказали оперативную медицинскую помощь и отправили в больницу. Также повреждения получили хозяйственная постройка и автомобиль.

До этого 29-летняя женщина получила ранения при атаке украинского дрона на трассе под Курском. Пострадавшую привезли в больницу с осколочными ранениями и переломами.