Девушка получила ранения при атаке украинского дрона под Курском

При атаке украинского беспилотника на трассе в Рыльском районе Курской области пострадала 29-летняя девушка. Она получила осколочные ранения и переломы, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале на платформе MAX .

«Всего в период с 09:00 19 марта до 07:00 20 марта сбито 36 вражеских беспилотников различного типа. 14 раз враг применил артиллерию по отселенным районам», — написал Хинштейн.

Он уточнил, что один беспилотник атаковал регион, используя взрывные устройства.

Ранее иностранный волонтер погиб ночью на автодороге возле села Большое Солдатское при атаке украинского БПЛА. В этот момент он был за рулем автомобиля, направлявшегося в сторону Суджи.