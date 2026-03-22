Два человека пострадали при ударе ВСУ по Рыльску

В воскресенье, 22 марта, ВСУ атаковали город Рыльск. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«К сожалению, ранены мужчина и женщина. Им оказана первая медпомощь. Мужчину направляем в Курскую областную больницу», — написал он.

По предварительной информации, в результате атаки получили повреждения автомобиль и хозпостройка. На месте ЧП работают представители экстренных служб.

Ранее стало известно, что 29-летняя женщина получила травмы при атаке украинского беспилотника на трассе под Курском. Пострадавшую госпитализировали с переломами и осколочными ранениями.