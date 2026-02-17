Житель Курской области погиб из-за атаки украинского БПЛА

Украинские войска ударили с помощью беспилотника по гражданскому автомобилю в селе Калиновка Хомутовского района Курской области. Об этом в своем телегам-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В результате удара погиб мужчина.

«Самые искренние соболезнования родным и близким», — написал глава региона.

Также ВСУ атаковали машину в селе Белица Беловского района. Обошлось без пострадавших.

В этот же день средства противовоздушной обороны отразили налет дронов в Пермском крае. Губернатор Дмитрий Махонин подтвердил, что из-за ЧП никто не пострадал.

В ночь на 17 января военные нейтрализовали над регионами свыше 150 БПЛА. Треть беспилотников уничтожили над Черным морем. Также атаки отбили в Краснодарском крае, в Крыму, в Калужской, Брянской и Курской областях.

В Севастополе из-за БПЛА пострадал девятилетний мальчик — ему посекло ноги осколками. Также дроны повредили газопровод у ТСН СНТ «Прогресс».