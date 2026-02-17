Более 150 БПЛА сбили над регионами России за ночь

Средства противовоздушной обороны сбили 151 дрон ВСУ на регионами России прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего украинских беспилотников уничтожили в Крыму — 38 аппаратов, 18 — в Краснодарском крае, 11 — над Калужской областью.

«Четыре БПЛА — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, 50 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и 29 — над акваторией Азовского моря», — уточнили в министерстве.

В ночь на 17 февраля серия взрывов прогремела в Ижевске. В сторону Мензелинска пролетели четыре беспилотника, сообщил телеграм-канал Mash. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны.