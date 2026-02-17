Атаку беспилотников отразили в Пермском крае

Системы ПВО отразили атаку вражеских беспилотников в Пермском крае, никто не пострадал. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.

Глава региона призвал жителей доверять только официальным источникам информации и ни в коем случае не публиковать в соцсетях фото и видео прилетов.

Режим реагирования на возможную атаку беспилотников ввели и в соседней Свердловской области. Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге на короткое время прекращал прием и выпуск самолетов.

В общей сложности, по данным Министерства обороны, за ночь в небе над Россией сбили более 150 вражеских дронов — больше всего над Крымом и акваторией Азовского моря.