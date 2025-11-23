Житель Курской области поднял взрывное устройство и лишился кисти

В Курской области 68-летний житель деревни Бирюковка случайно поднял взрывное устройство у себя во дворе и лишился кисти. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Курянин проводил уборку на участке и обнаружил неизвестный предмет. Мужчина решил избавиться от него, однако прогремел взрыв. В результате пенсионер остался без кисти левой руки.

«Он в тяжелом состоянии доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи оказывают всю необходимую помощь», — уточнил Хинштейн.

Он предупредил о продолжении украинских атак на территории области. Губернатор призвал граждан сохранять осторожность и соблюдать правила безопасности.

