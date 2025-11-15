15 ноября 2025 16:54 Трогать бесхозные предметы опасно для жизни. Россиянам по полочкам разложили, как не стать жертвой СВУ на улице Блогер Кухаркин: против России работает огромная сеть украинских мошенников 0 0 0 Фото: Vladimir Andreev/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

На случае в Красногорске, когда мальчику оторвало пальцы после взрыва замаскированной под купюру бомбы, тут же начали спекулировать украинские спецслужбы и боты. Рассказываем, зачем они это делают, как вести себя на улице, что ни в коем случае нельзя поднимать с земли и о чем обязательно нужно рассказать детям.

Спустя буквально пару дней после ЧП Сеть заполонили фейки о том, что в разных городах России люди поднимают с земли предметы, а они взрываются у них в руках. В интернете расходятся фото листовок с предупреждением о том, что бойцы, участвующие в СВО, просят своих родных и близких ничего не подбирать на улице, так как в безобидной на первый взгляд вещи может быть взрывчатка. Кто стоит за фейками в России Однако кое-что в этих листовках настораживает: текст составлен неграмотно, а в качестве примера приводятся истории, которых на самом деле не было. Ситуацию Регина Орехова обсудила с бывшим украинским журналистом, блогером, автором канала Pasha Today Павлом Кухаркиным в программе «В фокусе» на 360.ru.

Нам надо принять тот факт, что против нас работает огромная сеть мошенников. Они не только звонят и представляются сотрудниками банков, пытаются узнать персональные данные, получить доступ к госуслугам, но и активно работают по всем фронтам. Павел Кухаркин бывший украинский журналист, блогер, автор канала Pasha Today

Им нужно любое событие превратить в «перемогу», подчеркнул бывший украинский журналист. Поэтому любое ЧП они выдают за собственную плановую операцию, чтобы запугать людей, продемонстрировать свою «силу». «Когда такие случаи не происходят, они их сами придумывают, вбрасывают через различные сетки: кого-то хоронят, кому-то угрожают, где-то взламывают страницы, создают фейковые аккаунты МВД», — сказал Кухаркин.

Фото: 360.ru

Важно понимать, отметил блогер, если мы хотим уведомить граждан о чем-то, то не будем использовать лазейки. Например, предупреждать бойцов СВО, а затем просить их связаться с родными. Также стоит помнить, что ни один полковник ФСБ не будет звонить лично и спрашивать о каких-то вещах, тем более просить пересчитать деньги.

Это такое психологическое воздействие, попытка манипуляции. И опять же, хочу сказать спасибо, как бы это странно ни звучало, всем тем, кто на Украине занимался, по сути, борьбой с русским языком, потому что тотальная безграмотность как раз и всплывает. Павел Кухаркин бывший украинский журналист, блогер, автор канала Pasha Today

Те, кто в последнее время боялся учить русский язык или кому его просто отменили, допускают банальные ошибки. Дело в том, что многие понятия действительно формируются иначе, сказал автор канала Pasha Today. Это и есть главный признак фальшивости таких листовок. «Не ведитесь на каждую наклейку, все и всегда можно проверить через официальный источник. У нас никто никогда ничего не скрывал. Любое официальное федеральное СМИ всегда упоминает все уведомления, предупреждения», — призвал блогер.

Фото: Belkin Aleksey/news.ru / www.globallookpress.com

Опасные предметы на улице: что нельзя трогать Важно понимать, что вероятность встретить подозрительный предмет всегда есть, напомнил он. «Я сейчас к вам на эфир доехал на метро, чтоб успеть. Безусловно, в метрополитене каждый раз тоже предупреждают: если видите странный предмет — сообщите. Это должно быть отложено на подкорке. Видите какой-то ящик, коробку — лучше лишний раз не трогать, конечно. Мало ли что», — добавил он. Если вы увидите забытые вещи, не трогайте их. Сообщите об этом в полицию.

Фото: 360.ru 1/3 Фото: 360.ru 2/3 Фото: 360.ru 3/3

Не поднимаете телефоны, деньги, мягкие игрушки, оставленные конфеты, пакеты и украшения. При обнаружении подозрительного предмета детям нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке взрослому. Затем нужно позвонить в службу спасения по номеру 112.