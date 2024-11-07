Житель курского приграничья рассказал о жизни без воды и света из-за обстрелов

ВСУ постоянно обстреливали дома мирных жителей в курском приграничье. О том, что приходилось переживать людям, рассказал военному следователю СК РФ мужчина из поселка Краснооктябрьского. Видео их беседы появилось в распоряжении 360.ru.

«Периодические обстрелы, попадали в дома, в крыши, меняли окна у нас периодически», — посетовал местный житель.

Во время одного из прилетов, по словам мужчины, ранение получила его мать. Ее увезли в больницу, где женщина лечилась около 10 дней.

Житель поселка подчеркнул, что в населенном пункте постоянно отсутствовал свет. Его восстанавливали, но из-за обстрелов электроснабжение опять пропадало. Также были перебои с водой. Спустя время мужчина решил перевезти мать в другой населенный пункт. А уже оттуда он отправился в пункт временного размещения.

Еще одна жительница Курской области Валентина Дмитриевна рассказала, что ей пришлось бросить свое хозяйство во время обстрелов. Она также отметила, что ВСУ занимались мародерством.

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