«Все выгребли». Курянка рассказала военным следователям о мародерстве ВСУ

Жительница Курской области Валентина Дмитриевна рассказала военным следователям о мародерстве украинских солдат и как ей пришлось бросить хозяйство, убегая от обстрелов ВСУ. Кадры опроса появились в распоряжении 360.ru.

Женщина рассказала, что «заваруха» началась 6 августа. В Семеновку, где она жила, ВСУ в то время не заезжали, но обстреливали регулярно. Дом она покинула 12 августа, когда обстановка стала совсем невыносимой.

«Мы еще картошку успели выкопать. Хозяйство у нас большое было: поросята, утята, цыплята, кролики — все это мы выпустили на улицу, все побросали», — поделилась Валентина Дмитриевна.

Уезжала из села на попутной машине. В населенном пункте не было света, газа и воды, терпеть дальше было невозможно, отметила женщина. Тем более впереди холода. Сельчанка заявила, что беспокоится о доме.

«Там мародерство, говорят, сейчас ужасное. У нас двери были закрыты, пластиковые двери. Сосед проезжал мимо — сбито все. Заскочил на минуту, я попросила какую-то теплую одежду принести. Он говорит: ничего не нашел, все выгребли, холодильника нет, телевизора нет», — рассказала курянка.

Ранее пенсионерка из Гончаровки рассказала, как ее застал врасплох ночной обстрел. Женщине пришлось сидеть до утра на первом этаже, так как подвала в доме нет.