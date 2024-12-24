Житель Кубани, убивший пожилых супругов, отправится на СВО

Житель Кубани Стешук, получивший 18 лет за двойное убийство, отправится на СВО

Житель Краснодарского края Александр Стешук, осужденный на 18 лет за убийство пожилой пары, написал ходатайство об отправке на СВО, суд удовлетворил эту просьбу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Вечером 27 сентября 2021 года Стешук зарезал соседей, украл у них вещи и деньги и поджег дом, чтобы скрыть следы, но его нашли, признали виновным и вынесли приговор.

Теперь убийцу признали годным к службе, стороны защиты и обвинения не были против. Стешука передадут уполномоченным военным.

Ранее на спецоперацию попросился бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, которого обвинили в получении крупной взятки. По словам его адвоката, чиновник любит свою страну и хочет принести ей пользу на поле боя вместо того, чтобы сидеть в следственном изоляторе.