Осужденный экс-мэр Нового Уренгоя попросился на СВО

Экс-глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, которому вменили получение крупной взятки, попросился на контрактную службу Армии РФ. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил адвокат Вячеслав Земчихин, который представляет интересы Воронова.

«Мой доверитель <…> ранее выразивший желание подписать контракт с министерством обороны для участия в СВО, в четверг подал соответствующее заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу Армии России», — заявил юрист.

По словам адвоката, Воронов является истинным патриотом и хочет принести пользу России «на поле боя, вместо нахождения в СИЗО».

Ранее гражданин России и Италии Руслан Сидики*, которого обвинили в подрыве железнодорожных путей под Рязанью, попросил отправить его в зону специальной военной операции. Он отметил, что готов «искупить свою вину кровью». До этого мужчина обращался в итальянское посольство за консульской помощью.