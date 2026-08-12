Житель Крыма погиб после атаки украинских БПЛА

Глава Крыма Аксенов сообщил о гибели жителя Новоселовского после атаки БПЛА

В результате ночной атаки вражеских беспилотников в Крыму погиб один человек. Об этом в телеграм-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

ЧП произошло в поселке Новоселовское Раздольненского района, уточнил он.

«Это невосполнимая потеря для семьи, близких и всех, кто знал погибшего. Искренне разделяю скорбь родных и друзей», — написал Аксенов.

Глава Крыма призвал жителей полуострова проявлять бдительность, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Также ранее стало известно о гибели восьмилетнего ребенка после атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что в регионе также есть пострадавшие, повреждения получили жилые дома и гражданские объекты. Обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные.