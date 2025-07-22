Житель Керчи получил 13 лет колонии за государственную измену

Верховный суд Крыма приговорил 29-летнего жителя Керчи к 13 годам лишения свободы с дальнейшим ее ограничением еще почти на два года за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Суд установил, что мужчина связался с представителем украинской военной разведки и стал передавать ему информацию о состоянии критической инфраструктуры на полуострове — в частности, нефтебазы в Феодосии. Впоследствии ВСУ использовали эти сведения для ракетных ударов.

Сам мужчина на допросе заявил, что его запугали, заявив, что ВСУ якобы вот-вот войдут в Крым и он как гражданин Украины должен им помочь, а в случае отказа его передадут Службе безопасности Украины.

Ранее сотрудники ФСБ задержали уроженца Молдавии, получившего российский паспорт и жившего в Рязани. По данным следствия, он собирал и передавал украинской стороне информацию о предприятии ВПК в регионе и одном из подразделений российской армии.

Взамен на это украинская разведка обещала вывезти мужчину во Францию и дать ему возможность примкнуть к запрещенному в России украинскому вооруженному формированию.