Жильцы жилмассива «Солнечный» в Горловке остались без света из-за атаки БПЛА

Украинские боевики атаковали с помощью дронов жилмассив «Солнечный» в Горловке, из-за удара район частично обесточило. Об этом заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале .

«ВФУ нанесли артиллерийский удар по жилому массиву „Солнечный“ (Калининский район Горловки)», — отметил он.

Позже градоначальник написал, что ВСУ обстреляли поселок шахты имени Румянцева. Удар дрона также зафиксировали в районе села Бессарабка.

«Бессарабка, перекресток. Дрон ВФУ в сторону ДК Изотова», — добавил Приходько.

Ранее ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотниками «Бобер». Эти дроны могут переносить взрывчатку весом до 100 килограммов на большие расстояния, сообщил Telegram-канал Mash. Из-за удара БПЛА на предприятии в Энгельсе разгорелся крупный пожар. В результате в городе ввели режим ЧС. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил, что во время тушения пожара погибли два сотрудника МЧС, еще один пострадал.