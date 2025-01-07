Из-за удара ВСУ шесть жителей Горловки получили ранения

В результате удара украинских боевиков городскому округу Горловка пострадали шесть мирных жителей. Об этом заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что один человек получил ранения из-за атаки по жилому массиву «Комсомолец» в Горловке. Еще трое пострадавших являются жителями города Дзержинска в этом же городском округе.

«В результате украинской вооруженной агрессии ранены три мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка», — отметил мэр.

Позже Приходько добавил, что число пострадавших жителей Дзержинска увеличилось до пяти.

«По уточненным данным, еще два мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка получили ранение в результате украинской вооруженной агрессии», — объяснил он.

Ранее ВСУ сбросили с помощью БПЛА взрывчатку на автомобиль в поселке станции Никитовка. Мэр Горловки подтвердил, что машину полностью уничтожили. Также в январе из-за атаки украинских боевиков часть жителей города остались без света. Доступ к электричеству временно потеряли более 16 тысяч абонентов, сообщил RT.