Житель Ижевска получил 18 лет за госизмену и подготовку теракта

Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Ижевска, который готовил теракт в Удмуртии и после этого собирался уехать на Украину. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Суд установил, что мужчина, сторонник одной из запрещенных в России террористических организаций, планировал взорвать руководителя предприятия в сфере ОПК, после чего уехать на Украину и воевать на стороне ВСУ. Однако его задержали в ноябре 2023 года.

Следствие неопровержимо доказало вину подсудимого в госизмене, подготовке к теракту, участии в террористической организации и незаконном хранении взрывчатки. У него изъяли телефон, в котором нашли переписку с украинскими боевиками, а также компоненты и инструкцию для изготовления бомбы.

Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы. Кроме того, он обязан будет оплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ленинградской области сторонника Алексея Навального, который распространял наркотики и переводил деньги ВСУ.