Сторонника Навального в Ленобласти обвинили в госизмене за перевод средств на нужды ВСУ

В Ленинградской области задержали сторонника Алексея Навального, который отправлял деньги ВСУ и распространял наркотики. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

«Указанный гражданин, являясь оппозиционером и сторонником Навального, администрировал проукраинские и оппозиционные ресурсы, а также вступил в контакт с представителем ГУР МО Украины, через которого оказывал финансовую помощь ВСУ», — заявили в ведомстве.

Все это мужчина делал по собственному желанию и безвозмездно. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Мужчину заключили под стражу, сейчас с ним проводят следственные мероприятия.

Ранее сторонника Алексея Навального Георгия Щербаченко приговорили к 16 годам колонии за жестокое убийство 16-летней девушки. Также ему вменили сбыт наркотиков. По данным следователей, мужчина расчленил жертву и выбросил части ее тела в мусорные баки.