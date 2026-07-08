Житель Химок получил 14 лет за передачу информации украинским спецслужбам

Суд приговорил 47-летнего жителя Химок к 14 годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей за государственную измену. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Согласно материалам дела, мужчина передал куратору из украинских спецслужб материалы о том, где в аэропорту Шереметьево находятся склады с горюче-смазочными материалами, помещения охраны и служебная территория «Аэрофлота». В будущем эту информацию планировалось использовать для терактов.

В компьютере у него нашли не только материалы, но и софт для шифрования, а также инструкции по изготовлению взрывчатки.

Ранее в Крыму задержали двоих агентов украинской разведки, которые передавали сведения о военных объектах в регионе. Оба они дают признательные показания.