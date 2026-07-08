В Крыму задержали двух агентов Украины за передачу сведений о военных объектах

ФСБ: в Крыму задержали двух агентов СБУ за передачу сведений о военных объектах

Сотрудники ФСБ арестовали в Крыму двух мужчин, которые передавали украинским спецслужбам сведения о военных объектах в регионе. Об этом сообщил 360.ru ЦОС Федеральной службы безопасности России.

По информации правоохранителей, российские граждане 1991 и 1996 годов рождения по собственной инициативе установили связь со спецслужбами Украины.

Выполняя задания, полученные через Telegram, они собирали информацию о военнослужащих, дислокации российских подразделений в зоне СВО, местах расположения ПВО. Также агенты фиксировали последствия ударов противника по полуострову.

Следователи УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбудили против обоих уголовные дела о государственной измене и заключили их под стражу. Подозреваемые дают признательные показания.

Ранее на украинского агента, пытавшегося совершить теракт, возбудили дело о государственной измене. Он рассылал участникам СВО бомбы под видом парфюмерии.