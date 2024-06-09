Сальдо: мужчина 1998 года рождения погиб при обстреле ВСУ Новой Маячки

Украинские военные нанесли удар по поселку Новая Маячка Алешкинского округа, погиб один человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Украинские террористы обстреляли жилой сектор поселка городского типа Новая Маячка Алешкинского округа из РСЗО, разрушив два домовладения. Убит местный житель, молодой человек 1998 года рождения», — написал он.

Сальдо добавил, что также ранения получила женщина, ее доставили в Каланчакскую центральную районную больницу.

В пятницу, 7 июня, националисты нанесли удар корректируемой авиабомбой и снарядом из РСЗО HIMARS по магазину в Садовое в Херсонской области. В результате варварской террористической атаки погибли более 20 человек.

Также в воскресенье под огнем боевиков оказался населенный пункт Днепряны, после попадания снаряда там выгорели несколько квартир.