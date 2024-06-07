Число погибших при обстреле магазина в Херсонской области достигло 21

Фото: РИА «Новости»

Число погибших в результате атаки ВСУ на село Садовое в Херсонской области увеличилось до 21, среди них один ребенок. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

«В результате 17 человек погибли возле магазина и четыре человека в соседних домах. Среди них, к сожалению, девятилетний ребенок, который просто играл в песочнице», — сказал он.

Ранее стало известно о 19 погибших и пятерых раненых. Целью обстрелов украинских боевиков стал магазин, в котором находились посетители и персонал.

Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия. По словам Сальдо, ВСУ нанесли первый удар по селу корректируемой авиабомбой, второй — из РСЗО HIMARS.

Свыше 35 соглашений на 160 млрд рублей. Зампред правительства Подмосковья Зиновьева — о результатах ПМЭФ

Вежливые люди на борту. Как в США отреагировали на визит «Адмирала Горшкова» на Кубу

Борьба за человеческий капитал. Какие задачи стоят по развитию городской среды в России

Импортозамещение, автопром и цифровизация. Главные направления развития Подмосковья обозначили на ПМЭФ

Правительство Москвы подписало соглашения для финансовой поддержки промышленных компаний

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте