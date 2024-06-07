Число погибших при обстреле магазина в Херсонской области достигло 21
Число погибших в результате атаки ВСУ на село Садовое в Херсонской области увеличилось до 21, среди них один ребенок. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
«В результате 17 человек погибли возле магазина и четыре человека в соседних домах. Среди них, к сожалению, девятилетний ребенок, который просто играл в песочнице», — сказал он.
Ранее стало известно о 19 погибших и пятерых раненых. Целью обстрелов украинских боевиков стал магазин, в котором находились посетители и персонал.
Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия. По словам Сальдо, ВСУ нанесли первый удар по селу корректируемой авиабомбой, второй — из РСЗО HIMARS.