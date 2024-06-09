Несколько квартир выгорело в Днепрянах из-за атаки ВСУ
В Днепрянах после атаки БПЛА ВСУ выгорело несколько квартир в пятиэтажке
В Херсонской области под обстрел ВСУ попало несколько населенных пунктах. По одному из них выпустили 15 дронов-камикадзе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
После атаки БПЛА в Днепрянах, уточнил он, выгорели несколько квартир в пятиэтажном жилом доме.
«В Новой Каховке обстрел со стороны киевских боевиков перебил распределительный газопровод», — добавил Сальдо.
К восстановительным работам приступят, когда позволят условия безопасности. Глава региона отметил, что пострадавших, по предварительным данным, нет.
В Херсонской области 9 и 10 июня объявили днями траура по погибшим в село Садовом. Вечером 7 июня ВСУ ударили по магазину, расположенному в населенном пункте. Жертвами атаки стали 22 человека.