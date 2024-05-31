Житель Грайворона пострадал при падении беспилотника ВСУ

Гладков: ВСУ атаковали Грайворон с трех беспилотников, пострадал мужчина

Украинские боевики атаковали город Грайворон тремя беспилотниками. Пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Мирного жителя ранило в результате падения одного из беспилотников с последующей детонацией. Житель получил осколочное ранение ног. Ему оказывают всю необходимую помощь, решается вопрос о госпитализации. По данным на 17:39, бригада скорой помощи находится на месте происшествия.

В результате падения двух других дронов ВСУ никто не пострадал. В частном секторе Грайворона повредило линии газо- и электроснабжения, на территории частного жилого домовладения осколки посекли забор. На местах трудятся представители оперативных и аварийных служб.

Около 16:00 над Белгородской областью уничтожили шесть украинских беспилотников. Ранее в тот же день ВСУ атаковали поселок Красное в Шебекинском округе, применив дрон-камикадзе. Раненых не было, повреждения получил молоковоз сельхозпредприятия.

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