Шесть украинских беспилотников сбили в Белгородской области

Минобороны: в Белгородской области перехватили и уничтожили шесть дронов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских БПЛА в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Очередную попытку террористической атаки пресекли около 16:00. ВСУ использовали для удара дроны самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

До этого украинские боевики ударили по молокозаводу под Белгородом. В результате никто не пострадал.

Утром средства ПВО сбили дрон ВСУ над территорией Татарстана. Еще один один беспилотник ликвидировали ночью на подлете к Воронежу.

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