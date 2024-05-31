Шесть украинских беспилотников сбили в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских БПЛА в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Очередную попытку террористической атаки пресекли около 16:00. ВСУ использовали для удара дроны самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.
До этого украинские боевики ударили по молокозаводу под Белгородом. В результате никто не пострадал.
Утром средства ПВО сбили дрон ВСУ над территорией Татарстана. Еще один один беспилотник ликвидировали ночью на подлете к Воронежу.
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