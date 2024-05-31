ВСУ ударили по молоковозу в поселке под Белгородом

Гладков: ВСУ атаковали молоковоз в поселке Красное в Белгородской области

Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com
Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские военные запустили дрон-камикадзе в поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате удара повреждения получил молоковоз, припаркованный на территории сельскохозяйственного предприятия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из-за атаки никто не пострадал, но взрывом сильно повредило кабину молоковоза.

Утром 31 мая российские системы ПВО ликвидировали украинский беспилотник в небе над Татарстаном. В Минобороны сообщили, что ВСУ с помощью дрона пытались устроить теракт на территории России.

В в ночь на 31 мая украинские военнослужащие запустили БПЛА в сторону Воронежа, средства противовоздушной обороны нейтрализовали воздушную цель. По словам губернатора области Александра Гусева, в результате падения беспилотника не было последствий на земле.

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