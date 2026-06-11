Житель Горловки получил ранения из-за атаки БПЛА по трассе

Украинские боевики атаковали трассу «Горловка — Донецк» с помощью беспилотника. В результате пострадал мирный житель, сообщил в своем телеграм-канале глава городского округа Иван Приходько.

«На трассе „Горловка — Донецк“ ранен мирный житель Горловки», — отметил он.

За день до этого беспилотники ВСУ атаковали в Центрально-Городской район. В результате мирный житель получил ранения.

В ночь на 11 июня над российскими регионами нейтрализовали 330 БПЛА самолетного типа. Их перехватили в период с 20:00 до 7:00. Системы противовоздушной обороны отразили налеты в Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тверской, Тульской, Владимирской областях, а также над Московским регионом, Крымом, Кубанью и акваториями Азовского и Черного морей.

В Краснодаре фрагменты беспилотников попали в многоэтажку. Губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил, что пострадали два человека.