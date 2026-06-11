Обломки БПЛА попали в многоэтажку в Краснодаре, пострадали люди

Российские силы и средства ПВО продолжают отражать атаку украинских беспилотников в Краснодарском крае. О деталях чрезвычайного происшествия рассказал в телеграм-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

Обломки одного из сбитых БПЛА попали в многоэтажку. В каком районе расположен этот дом, губернатор не уточнил. После происшествия в многоквартирном здании начался пожар.

Пострадали два человека. Им оказывают помощь врачи. У дома также работают все необходимые экстренные службы.

Кроме того, под удар попал Северский район. Там обломки сбитых беспилотников ВСУ повредили несколько частных домов, один из местных жителей ранен.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и строго соблюдать правила безопасности. Сигналы предупреждения о беспилотной опасности звучат сейчас по всему Краснодарскому краю.

О том, что в ночь на четверг, 11 июня, обломки БПЛА упали на поселок Афипский, ранее сообщал региональный оперштаб.