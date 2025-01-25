Мэр Приходько: в Горловке на украинском снаряде подорвался мирный житель

Еще один мирный житель Горловки в Донецкой Народной Республике получил ранения в результате детонации суббоеприпаса ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале .

«По актуализированным данным, в результате детонации суббоеприпаса ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) типа „колокольчик“ по улице Кирова вечером 24 января 2025 года ранены двое мирных жителей Горловки», — написал Приходько.

Ранее мэр сообщал о ранении одного мирного жителя при детонации суббоеприпаса ВСУ.

Украинские боевики регулярно атакуют мирные территории России. Причем украинские военные бьют целенаправленно по гражданским объектам. Жертвами обстрелов становятся мирные жители.

Накануне в Горловке 12 мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ. В середине января украинские боевики сбросили взрывчатку на автобус в поселке шахты имени Изотова в Горловке, погиб водитель. Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшего.