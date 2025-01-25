Житель Горловки подорвался на украинском «колокольчике»
Мэр Приходько: в Горловке на украинском снаряде подорвался мирный житель
Еще один мирный житель Горловки в Донецкой Народной Республике получил ранения в результате детонации суббоеприпаса ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«По актуализированным данным, в результате детонации суббоеприпаса ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) типа „колокольчик“ по улице Кирова вечером 24 января 2025 года ранены двое мирных жителей Горловки», — написал Приходько.
Ранее мэр сообщал о ранении одного мирного жителя при детонации суббоеприпаса ВСУ.
Украинские боевики регулярно атакуют мирные территории России. Причем украинские военные бьют целенаправленно по гражданским объектам. Жертвами обстрелов становятся мирные жители.
Накануне в Горловке 12 мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ. В середине января украинские боевики сбросили взрывчатку на автобус в поселке шахты имени Изотова в Горловке, погиб водитель. Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшего.