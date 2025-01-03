Житель Брянской области погиб при минометном обстреле ВСУ

Богомаз: в селе Кирилловка при минометном обстреле ВСУ погиб мужчина

Украинские военные совершили минометный обстрел села Кирилловка Климовского района Брянской области, погиб местный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«К сожалению, в результате террористической атаки погиб мирный житель. Выражаю родным погибшего глубокие соболезнования», — написал он.

Богомаз отметил, что власти окажут семье погибшего необходимую материальную помощь. На месте ЧП работают экстренные и оперативные службы.

В ночь на 3 января средства противовоздушной обороны сбили над Брянской областью пять беспилотников самолетного типа, отмечал Богомаз. Тогда обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в течение прошлых суток ВСУ выпустили по региону около 60 снарядов, пострадал один местный житель.